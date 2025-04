Atirador mata 2 pessoas e fere 4 em ataque em universidade na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um atirador matou duas pessoas e feriu outras quatro em uma universidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos, informaram autoridades nesta quinta-feira (17). Ele foi baleado e preso, segundo autoridades.

O ataque começou por volta das 11h50 no horário local (12h50 em Brasília) na Universidade Estadual da Flórida (FSU, na sigla em inglês), localizada na cidade de Tallahassee. Os tiros foram disparados dentro do sindicato estudantil. Alunos e professores foram instruídos a se abrigarem enquanto a polícia respondia à ação. Mais de 42.000 alunos frequentam as aulas no campus da instituição.

O chefe de polícia, Jason Trumbower, disse que as duas pessoas que morreram não eram estudantes da universidade. As autoridades não divulgaram a identidade das vítimas.

Chris Pento visitava a universidade com seus filhos quando os tiros começaram a ser disparados.

“Foi surreal, as pessoas começaram a correr. Ela simplesmente foi pisoteada”, disse ele à emissora de TV local WCTV, referindo-se à filha. A motivação do agressor não é conhecida.

O presidente Donald Trump lamentou o ataque durante encontro com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no Salão Oval da Casa Branca. “É uma vergonha. É uma coisa horrível, horrível que coisas assim aconteçam, e nós teremos mais a dizer sobre isso depois”, disse o presidente em uma transmissão ao vivo do canal ABC News.

“Todo mundo ficou assustado”, disse o estudante Sam Swartz, acrescentando ter ouvido cerca de dez disparos, segundo o jornal Tallahassee Democrat.

Um grupo de oito pessoas se entrincheirou em um corredor e montou uma barricada com lixeiras e tábuas de madeira. “Lembro de ter aprendido que o melhor que você pode fazer é algo para retardá-los porque eles não querem fazer nada que tome tempo. Eles só querem matar o maior número possível de pessoas”, disse Swartz.

Três armas de fogo foram encontradas -uma com o suspeito, uma em um carro próximo e uma espingarda no grêmio estudantil- disse uma autoridade policial à CNN.

Esta não é a primeira vez que a Universidade Estadual da Flórida, que atualmente conta com mais de 42 mil estudantes frequentando aulas no campus principal, registra um ataque a tiros. Em 2014, um graduado abriu fogo na biblioteca, ferindo dois estudantes e um funcionário enquanto centenas estudavam para exames.

Ataques a tiros são frequentes nos EUA, onde existem cerca de 400 milhões de armas de fogo em circulação -número maior do que o de pessoas. Um em cada três adultos possui ao menos uma arma e quase um em cada dois adultos vive em uma casa onde há uma arma.

Sempre que ocorrem episódios do tipo, volta ao debate público a discussão sobre a facilidade de acesso a armas de fogo na nação. O tema divide a sociedade americana, tanto eleitores como políticos: republicanos defendem restrições mínimas à compra e à posse de armas, enquanto democratas apoiam aumentar o controle sobre esses artefatos.