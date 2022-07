Atirador abre fogo e deixa três mortos em área de camping de parque nos EUA

O caso foi registrado no Parque Estadual de Maquoketa Caves, pouco antes das 6h30 no horário local (8h30 no horário de Brasília)

Um atirador abriu fogo em uma área de acampamento dentro de um parque de Iowa, nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (22), e deixou três pessoas mortas. O homem tirou a própria vida na sequência. O caso foi registrado no Parque Estadual de Maquoketa Caves, pouco antes das 6h30 no horário local (8h30 no horário de Brasília).



De acordo com o comandante da Divisão de Investigações Criminais de Iowa, Mike Krapfl, policiais foram chamados ao local uma ocorrência de tiroteio. Chegando na área de camping, eles encontraram três mortos e, pouco depois, acharam o corpo de homem identificado pelos oficiais como autor dos disparos. Uma foto dele foi divulgada pela polícia de Iowa. A área de acampamento foi evacuada e o parque foi fechado para o público ao longo do dia, mas o espaço não é mais considerado uma área de risco pela polícia. Dentro do parque, um acampamento de férias infantil também funcionava. O Camp Shallom afirmou nas redes sociais que os pais das crianças foram chamados para buscar os filhos. A identidade dos mortos não foi divulgada pela polícia.