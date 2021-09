Atentado com carro-bomba deixa ao menos 7 mortos na Somália

A explosão, segundo autoridades locais, ocorreu em um cruzamento próximo à residência do presidente do país, Mohamed Abdullahi Mohamed, e teve a autoria reivindicada pelo grupo terrorista Al-Shabab

Um atentado com carro-bomba matou ao menos sete pessoas na capital da Somália, Mogadíscio, neste sábado, 25. A explosão, segundo autoridades locais, ocorreu em um cruzamento próximo à residência do presidente do país, Mohamed Abdullahi Mohamed, e teve a autoria reivindicada pelo grupo terrorista Al-Shabab.

“Um carro-bomba suicida que explodiu no cruzamento de Ceelgaab matou sete pessoas e feriu outras oito”, disse Muawiye Mudeey, comissário do distrito de Hamar Jajab, onde ocorreu o ataque em Mogadíscio.

Testemunhas que estavam no local explicaram que o veículo explodiu quando foi inspecionado pelos guardas no posto de controle. Com isso, ao menos outros sete carros e três riquixás teriam sido destruídos pela explosão.

A autoria do ataque foi reivindicada em um breve comunicado do Al-Shabab, movimento próximo à Al Qaeda que, desde 2007, luta para derrubar o governo e costuma perpetrar ataques contra as forças e líderes de segurança do país.

O grupo controlou a capital até 2011, quando foi expulso pelas tropas da União Africana, mas ainda domina as partes rurais do país.