Atentado a bomba mata 16 soldados paquistaneses na fronteira com Afeganistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um carro cheio de explosivos se chocou contra um comboio militar do Paquistão neste sábado (28), matando pelo menos 16 soldados, de acordo com autoridades do país ouvidas por agências de notícias.

O atentado suicida aconteceu na região do Waziristão do Norte, na fronteira com o Afeganistão, um local conhecido pela atuação de grupos terroristas.

Pelo menos dez militares paquistaneses ficaram feridos, e muitos deles estão em estado crítico. Eles foram resgatados de helicóptero e levados para um hospital militar, segundo autoridades. Oficialmente, o governador da província de Khyber Pakhtunkhwa anunciou que oito pessoas morreram no atentado.

“Houve uma enorme explosão, e uma coluna de fumaça que podia ser vista a uma grande distância”, disse um servidor público ouvido pela Reuters. Um morador disse que a detonação destruiu telhados e quebrou vidros de casas próximas.

Até aqui, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado. O Waziristão é conhecido por ser refúgio de vários grupos islâmicos radicais que atuam tanto no Paquistão quanto no vizinho Afeganistão.

Segundo o governo em Islamabad, os terroristas treinam em bases em território de Cabul para lançar ataques contra o Paquistão, uma acusação que o governo do Talibã nega.

O grupo paquistanês TTP, que reúne uma série de facções islâmicas radicais, tenta derrubar o governo em Islamabad há décadas com o objetivo de estabelecer uma teocracia em seu lugar. O exército paquistanês costuma ser alvo de atentados do TTP.

A explosão aumenta a tensão na região, que recentemente viveu uma escalada entre o Paquistão e a Índia, dois países que possuem armas nucleares. No dia 10 de maio, Islamabad e Nova Déli anunciaram um cessar-fogo depois de chegarem muito perto de sua quarta guerra direta. Em quatro dias, 66 pessoas dos dois lados do conflito morreram.

No dia 21 de maio, outro ataque suicida, na ocasião contra a um ônibus escolar, matou cinco pessoas no Paquistão. O país culpou a Índia e “representantes do terrorismo indiano” pelo ocorrido, o que o governo indiano negou veementemente.