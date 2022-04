Ataques com mísseis russos provocam seis mortes em Lviv

Colunas de fumaça eram observadas atrás de edifícios residenciais, afirmou uma moradora do sudoeste de Lviv à AFP.

Ao menos seis pessoas morreram e oito ficaram feridas nesta segunda-feira (18) em ataques russos com mísseis em Lviv, grande cidade do oeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

“Até o momento registramos seis mortos e oito feridos. Entre as vítimas está uma criança”, afirmou o governador Maksym Kozitsky no Telegram.

O governador informou que os bombardeios atingiram infraestruturas militares e um depósito de pneus, o que provocou incêndios.

“Cinco ataques potentes com mísseis de uma só vez contra a infraestrutura civil da antiga cidade europeia de Lviv”, escreveu no Twitter Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky.

O prefeito da cidade, Andriy Sadovy, confirmou os ataques e anunciou que as equipes de emergência seguiram para as áreas atingidas.

A empresa de ferrovias ucraniana informou no Telegram que “vários mísseis caíram perto das instalações ferroviárias”, sem provocar vítimas e sem prejudicar o tráfego.

O presidente do conselho de administração da empresa, Alexander Kamychin, disse que as infraestruturas atingidas serão reparadas e que “a ferrovia continua operacional”.

“Os russos continuam atacando de forma bárbara cidades ucranianas, declarando de maneira cínica ao mundo ‘seu direito’ a… matar os ucranianos”, disse Podolyak.

Lviv fica longe da linha de frente e, assim como o oeste da Ucrânia, sofreu poucos ataques desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Em 26 de março, Lviv sofreu uma série de ataques russos, incluindo dois que deixaram cinco feridos e atingiram um depósito de combustíveis.

A cidade também foi alvo de um ataque em 18 de março contra uma fábrica de reparo de aviões perto do aeroporto. A ação não provocou vítimas.

Em 13 de março, mísseis de cruzeiro russos atingiram uma importante base militar a 40 quilômetros de Lviv. Ao menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas.

Perto da fronteira com a Polônia, Lviv virou uma cidade de refugiados para os deslocados e no início da guerra abrigou várias embaixadas de países ocidentais, que transferiram as atividades de Kiev.

