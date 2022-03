Ataque russo em Kiev não atingiu diretamente memorial do Holocausto, diz diretor

Segundo o jornal Times of Israel, o local atingido faz parte de um cemitério judaico

O bombardeio russo que atingiu uma torre de televisão em Kiev não causou danos diretos ao Memorial Babi Yar.

Na terça-feira (1º), o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, havia dito que o ataque da Rússia havia atingido o monumento, erguido no local onde os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em dois dias, em 1941 -o documentário “Babi Yar. Context” (2021), do premiado diretor ucraniano Serguei Loznitsa, aborda esse episódio.

Nesta quarta (2), Ruslan Kavatsiuk, um dos diretores do Memorial Babi Yar, afirmou que os danos foram em edifício que a instituição pretendia usar como museu, mas que não houve prejuízo ao memorial em si.

Segundo o jornal Times of Israel, o local atingido faz parte de um cemitério judaico.

De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, o ataque russo à torre de televisão deixou pelo menos cinco mortos e interrompeu a transmissão de canais de TV no país.