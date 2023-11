Ataque contra escola da ONU em Gaza deixa 50 mortos, diz Hamas

Até o momento, mais de 13,4 mil pessoas morreram no confronto entre Israel e Hamas. A maior delas está do lado palestino: 13 mil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que pelo menos 50 pessoas morreram neste sábado (18) em um ataque israelense contra uma escola da Faixa de Gaza.

A escola Al Fakura abrigava deslocados que buscaram refúgio de bombardeios e ataque ocorreu ao amanhecer, afirmou à AFP um funcionário do ministério.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram corpos, alguns cobertos de sangue, outros de poeira, no chão do prédio, onde colchões haviam sido posicionados debaixo das mesas dos estudantes.

Até o momento, mais de 13,4 mil pessoas morreram no confronto entre Israel e Hamas. A maior delas está do lado palestino: 13 mil.

Entre as 13 mil pessoas mortas em bombardeios de Israel, 5 mil são crianças, informou a autoridade do Hamas.