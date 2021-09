Ataque a tiros no Tennessee deixa ao menos 12 feridos e 1 morto

Alguns dos presentes no local do crime se esconderam para escapar do homem, que ainda não foi identificado

GUARULHOS, SP

Um ataque a tiros em um supermercado no estado americano do Tennessee deixou ao menos 12 feridos e uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (23), de acordo com informações do chefe da polícia de Collierville, Dale Lane. O atirador foi encontrado morto.



Alguns dos presentes no local do crime se esconderam em freezers e escritórios trancados para escapar do homem, que ainda não foi identificado, segundo relatos do The New York Times. O chefe de polícia disse que o agressor morreu com um tiro auto-infligido e que seu carro ainda estava no estacionamento.



A cidade de Collierville fica a 43 quilômetros de Memphis. A marca Kroger, do supermercado onde foi realizado o ataque, é uma das maiores do setor nos Estados Unidos. Em março, outro ataque a tiros em um supermercado em Boulder, cidade de cerca de 100 mil habitantes no subúrbio de Denver, no Colorado, deixou dez mortos, incluindo um policial. Poucos dias antes, um homem havia matado oito pessoas –seis delas mulheres de ascendência asiática– em três casas de massagens diferentes na região de Atlanta, no estado da Geórgia.



Não é a primeira vez que um supermercado Kroger foi palco de violência. Em outubro de 2018, um homem branco atirou em dois homens negros em uma loja da marca em Jeffersontown, em Kentucky, em um ataque com motivações raciais.