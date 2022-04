Assembleia Geral da ONU suspende Rússia do Conselho de Direitos Humanos

A medida foi apresentada pelos Estados Unidos, diante das hostilidades na Ucrânia por forças russas, em especial na cidade de Bucha

A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos nesta quinta-feira, 7. A proposta foi aprovada com 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções – entre elas, a do Brasil.

A medida foi apresentada pelos Estados Unidos, diante das hostilidades na Ucrânia por forças russas, em especial na cidade de Bucha. Países como Brasil e África do Sul afirmaram que iriam se abster da votação por desejarem mais informações e investigação para tomar a decisão. A China, que tem buscado adotar um tom neutro durante sessões das Nações Unidas, informou que votaria contra, exigindo que “qualquer acusação seja feita com base em fatos”.

O embaixador chinês Zhang Jun disse, na sessão, que é necessário “evitar acusações sem fundamentos” e reforçou que diálogo e negociação são a única solução para a crise ucraniana. O representante da China reiterou que as imagens de destruição vistas em Bucha devem ser verificadas.

Estadão conteúdo