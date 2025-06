Arma usada em ataque a senador na Colômbia foi comprada legalmente nos EUA

ANGELA CELESTE, LUANA TAKAHASHI E LUCCAS LUCENA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A arma usada no ataque a Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, foi comprada legalmente nos Estados Unidos, segundo informou a polícia nacional nesta segunda-feira.



Chefe da polícia colombiana, Carlos Triana, afirmou que a pistola foi comprada no Arizona (EUA), em agosto de 2020. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, a polícia informou que uma investigação está sendo realizada para esclarecer como a arma chegou à Colômbia e à posse do adolescente.



Arma apreendida pelas autoridades é uma Glock semiautomática que custa cerca de US$ 700 (R$ 3.916, na cotação atual). De fabricação austríaca, a pistola de calibre 9 milímetros é frequentemente utilizada pelas forças policiais em todo o mundo.



Adolescente seguirá detido. A Procuradora-Geral da República, Luz Adriana Camargo, anunciou na mesma coletiva de imprensa que solicitará que o menor seja transferido para um local específico no Ministério Público, para assegurar sua vida e seu depoimento, conforme exigido por lei.





QUADRO É ‘EXTREMAMAENTE GRAVE’



Boletim médico divulgado nessa manhã classificou o quadro do Senador como ”extremamente grave”. A atualização médica foi divulgada pela rede de saúde Fundação Santa Fé de Bogotá, com autorização da família do político – que foi atingido na cabeça e na perna por disparos de um adolescente de 15 anos.



Miguel tem respondido pouco às intervenções e tratamentos médicos. ”Continuamos comprometidos com a realização de todos os esforços necessários que conduzam a sua evolução”, relatou a direção do hospital.



Equipe médica não detalhou a situação e disse que o diagnóstico ficará ”reservado”. Inicialmente, Uribe havia sido atendido em uma clínica em Fontibón e, depois, foi transferido para a Fundação, onde já passou por cirurgias neurais e vasculares.



Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel, disse que ele ”precisa de um milagre”. Nas redes sociais, ela publicou foto dos filhos e do marido, pedindo por orações. ”Nosso amor me mantém firme, a família que construímos é minha maior força, hoje você está lutando como um guerreiro pela sua vida”, falou.



Senador foi baleado seis vezes, na cabeça e na coxa. Os tiros foram disparados enquanto estava falando com uma multidão em uma rua do bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá. Após tentar fugir, o suspeito foi perseguido por participantes do evento e pela polícia.



O adolescente suspeito de atirar foi indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Durante a perseguição, o menor ficou ferido e precisou de atendimento médico em um centro de saúde de Bogotá, o que o impediu de prestar depoimento ainda neste domingo (08).



Governo colombiano chama ataque contra Uribe de “atentado”. “Um atentado não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia e à liberdade de pensamento”. O presidente Gustavo Petro prestou solidariedade ao político e sua família.



Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.