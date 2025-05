Argentina: governo Milei corta imposto sobre celulares e endurece políticas de imigração

O porta-voz presidencial da Argentina, Manuel Adorni, anunciou na terça-feira, 13, que o governo irá “eliminar completamente” os impostos de importação sobre celulares, que antes eram de 16%. A eliminação acontecerá em duas etapas: a primeira, a partir da publicação do Decreto no Diário Oficial, no final desta semana, onde serão reduzidos de 16% para 8%; e na segunda, que entrará em vigor em 15 de janeiro de 2026, serão completamente eliminados.

“Hoje, na Argentina, um celular com tecnologia de ponta custa o dobro do que no Brasil e nos Estados Unidos”, disse Adorni, ao citar que “a situação era tão ridícula que havia pessoas que pagavam por um avião e um hotel para comprar algo tão básico como um celular em outro país”.

É estimado que, com o total da redução tributária, os preços dos produtos eletrônicos importados registrarão uma “redução de ao menos 30%, o que vai equiparar a Argentina com o restante dos países vizinhos”.

Adorni também comunicou a modificação do Regime Migratório pelo governo argentino, com o objetivo de “restaurar a ordem, a segurança e a equidade no acesso aos recursos do Estado argentino”. Segundo ele, o país quer continuar acolhendo aqueles que vêm para construir um país mais livre e próspero, “mas devemos saber acolher aqueles que estão dispostos a colaborar dentro do marco da lei e ter a firmeza de expulsar do nosso território aqueles que violam as regras”.

Estadão conteúdo