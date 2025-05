Após viagem a Rússia, Lula se desloca à China para Celac e encontro com Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou na manhã deste sábado visita à Rússia, iniciada na última quinta-feira e segue para a China neste momento. Em Pequim, a agenda do chefe do Executivo brasileiro começa na segunda-feira, 12, quando deve participar do encerramento do seminário empresarial China-Brasil. Já na terça-feira fará um discurso na abertura do IV Fórum China-Celac.

Na tarde do mesmo dia, estão previstos encontros bilaterais com o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji; o primeiro-ministro da China, Li Qiang; e o presidente da China, Xi Jinping. Ainda, é esperada uma cerimônia de assinatura de atos e declaração conjunta à imprensa. Na sequência, o presidente retorna ao Brasil.

Estadão conteúdo