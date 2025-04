Após recuo de Trump, União Europeia suspende retaliações aos EUA

JOSÉ HENRIQUE MARIANTE

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS)

A União Europeia suspendeu seu pacote inicial de retaliações aos EUA depois do recuo de Donald de Trump nas tarifas recíprocas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma pausa de 90 dias no plano aprovado nesta semana que imporia uma sobretarifa média de 25% sobre uma ampla gama de produtos americanos, que vão de soja a maquiagens, passando por aço e veículos.



“Este é um passo importante para estabilizar a economia global”, declarou Von der Leyen, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (10). “Condições claras e previsíveis são essenciais para o funcionamento do comércio e das cadeias de suprimentos. A União Europeia está pronta para negociações construtivas.”



Na véspera, com os mercados em pânico e uma preocupação crescente com a venda generalizada de títulos americanos, Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas sobretarifas impostas a diversos países, como era o caso da União Europeia, que antes era atingida por 20%. A taxa linear agora é de 10%, com exceção da China, retaliada com 125%.



Os europeus continuam submetidos a uma taxação de 25% sobre aço, alumínio e carros, mas ainda estudam como reagir ao novo cenário. “Sempre defendi um acordo tarifário zero por zero”, afirmou Von der Leyen, reforçando sua oferta de zera as tarifas para produtos industrias nos dois lados do Atlântico.