BRB tem lucro recorrente de R$ 282 milhões em 2024, crescimento de 41%

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O BRB (Banco de Brasília) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 282 milhões em 2024, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior.



A expansão vem acompanhada de um avanço na carteira de crédito. O indicador cresceu 20,2%, para R$ 43,1 bilhões. A elevação foi puxada, em termos percentuais, pelos segmentos rural (crescimento de 39%) e imobiliário (29,7%).



A base de clientes cresceu 17,4% na comparação com o ano anterior, para 9 milhões. Só a parceria com o Flamengo chegou ao fim de 2024 com 3,7 milhões de pessoas (41% do total).



Houve aumento de 15,1% na margem financeira, para R$ 3,1 bilhões.



O BRB atraiu os holofotes do noticiário financeiro no mês passado, quando anunciou a compra de 58% das ações totais do Banco Master. A compra está sob apuração de órgãos de controle, como o Ministério Público, e depende de aval do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).