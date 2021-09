Após professora cortar cabelo cacheado de criança, pai processa escola por racismo

Jimmy Hoffmeyer, pai da criança, afirma que a filha teve os direitos constitucionais violados e sofreu discriminação racial e intimidação étnica

O pai de uma menina de sete anos que teve o cabelo cortado por uma professora entrou com um processo contra a escola. O caso aconteceu em março na Escola Primária Ganiard Elementary, em Mount Pleasant, no Michigan, Estados Unidos.

Jimmy Hoffmeyer, pai da criança, afirma que a filha teve os direitos constitucionais violados e sofreu discriminação racial e intimidação étnica. Ele pede indenização de 1 milhão de dólares, segundo a BBC.

A criança chama-se Jurnee. Ela tinha cabelos cacheados e volumosos, mas cortaram três vezes ao longo de uma semana. Primeiro ela teve seus cachos cortados por um colega de classe no ônibus para casa; depois por um cabeleireiro para tentar consertar o penteado; por último, a professora fez um novo corte.

De acordo com a rede de televisão ABC, Hoffmeyer afirmou que a criança teve crises de choro e ficou “muito envergonhada” por ter que voltar para as aulas com o cabelo curto. A unidade de ensino chegou a abrir uma investigação. O procedimento foi encerrado em julho e concluiu que, apesar de ter violado a política da escola, a professora não agiu com preconceito racial.

Hoffmeyer não aceitou essa explicação. Ele retirou a menina da escola e procurou advogados. A defesa da família argumenta que a escola não tinha permissão para cortar o cabelo de Jurnee. Os advogados também sustentam que houve violação dos direitos constitucionais da criança, discriminação racial, intimidação étnica, imposição intencional de sofrimento emocional e agressão.

A escola não comentou o caso.