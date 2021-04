Ao vivo: começa cúpula do clima

Joe Biden vai abrir a Cúpula de Líderes sobre o Clima se comprometendo a reduzir pela metade as emissões de gases causadores de efeito estufa

O presidente Joe Biden vai abrir a Cúpula de Líderes sobre o Clima nesta quinta-feira, 22, se comprometendo a reduzir pela metade as emissões de gases causadores de efeito estufa dos Estados Unidos até o final da década, disseram autoridades da Casa Branca, uma meta que só pode ser alcançada com um declínio acentuado e rápido no uso de petróleo, gás e carvão por praticamente todos setor da economia. A abertura do evento será às 09h e terá transmissão ao vivo em espanhol e inglês.