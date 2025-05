Ampla vitória de premiê socialista nas legislativas da Albânia

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, fala à imprensa ao deixar uma seção eleitoral em Tirana, em 11 de maio de 2025, durante as eleições parlamentares da Albânia. Os albaneses vão às urnas em 11 de maio para decidir se concedem ao primeiro-ministro Edi Rama um quarto mandato ou se apoiam seu rival de longa data em uma eleição considerada crucial para as ambições do país na União Europeia. (Foto de Adnan Beci / AFP)