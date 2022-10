Ambientalistas jogam tinta laranja em edifícios emblemáticos em Londres

A sede londrina da News Corp, dono do jornal britânico The Times e do tabloide The Sun, está entre os locais vandalizados

Membros do grupo ambiental “Just Stop Oil” jogaram, nesta segunda-feira (31), tinta laranja nas fachadas do Ministério do Interior, do serviço de inteligência MI5, do Banco da Inglaterra e da sede da News Corp, grupo de meios de comunicação.

“Esses edifícios foram escolhidos porque representam os pilares que sustentam e mantêm o poder da economia dos combustíveis fósseis, governo, segurança, finanças e meios de comunicação”, disse a “Just Stop Oil” em comunicado.

A polícia anunciou que seis pessoas foram detidas. “A era das energias fósseis deveria ter acabado há muito tempo, mas as ramificações traiçoeiras dos interesses em combustíveis fósseis permanecem corrompendo nossa política, nosso governo e nossos meios de comunicação há décadas”, disse um porta-voz do grupo, que faz campanha para interromper imediatamente qualquer novo projeto de petróleo e gás.

A sede londrina da News Corp, grupo americano do magnata australiano Rupert Murdoch, dono do jornal britânico The Times e do tabloide The Sun, está entre os locais vandalizados.

Desde o início do mês, a “Just Stop Oil” realiza uma série de atos no Reino Unido. Os ativistas já derrubaram a estátua de cera do rei Charles III no Madame Tussauds, jogaram sopa de tomate nos “Girassóis” de Van Gogh no National Gallery e pintaram uma concessionária da Aston Martin com spray.

