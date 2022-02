ALERTA: Rainha Elizabeth II está com covid-19

Rainha Elizabeth II está com covid-19 e sintomas ‘leves’ (palácio)

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a covid-19, mas apresenta apenas sintomas “leves” comparáveis aos de um resfriado, anunciou o Palácio de Buckingham neste domingo (20).

A soberana, que recentemente esteve em contato com seu filho, o príncipe Charles, dois dias antes de ele testar positivo para o coronavírus, realizará apenas “tarefas leves” na próxima semana, disse o Palácio de Buckingham.

Desde o encontro com seu filho, a rainha fez várias aparições públicas. Em particular, esteve presente pessoalmente em um compromisso público na última quarta-feira, recebendo o major-general Eldon Millar, responsável pela ligação entre a rainha e as Forças Armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod, no Castelo de Windsor, a quarenta quilômetros de Londres, a principal residência da soberano.

Nas imagens da reunião, a rainha aparece dando as boas-vindas aos dois militares de pé, sorrindo, usando um vestido estampado, com uma bengala nas mãos. “Como vocês podem ver, não consigo me locomover”, disse ela, apontando para o pé ou a perna esquerda.

Essa aparição da rainha serviu como um sinal tranquilizador sobre seu estado de saúde, depois que ela passou uma noite no hospital no outono para exames, cuja natureza nunca foi esclarecida.

Na terça-feira, ela recebeu por videoconferência os novos embaixadores da Estônia e da Espanha.

70 anos de reinado

A equipe do príncipe Charles, de 73 anos, anunciou em 10 de fevereiro que o herdeiro da coroa britânica havia testado positivo para a covid – pela segunda vez – e que estava isolado. Ele encontrou sua mãe 48 horas antes.

A comitiva da monarca indicou então que ela não apresentava sintomas, sem dizer se havia testado positivo ou negativo, alimentando a preocupação.

Na segunda-feira, 14 de fevereiro, Camilla, de 74 anos e esposa do príncipe Charles, anunciou que também havia contraído a covid.

A rainha Elizabeth comemorou 70 anos de reinado em 6 de fevereiro, uma longevidade sem precedentes para a monarquia britânica. Estão previstos quatro dias de festividades para celebrar o seu jubileu de platina.

Desde seus problemas de saúde em outubro, suas aparições se tornaram raras, mas o palácio anunciou recentemente a retomada de suas atividades públicas: antes de uma cerimônia em 29 de março na Abadia de Westminster em memória do príncipe Philip, seu falecido marido, a rainha deve participar de uma recepção diplomática em Windsor em 2 de março e uma cerimônia da Commonwealth em 14 de março.

© Agence France-Presse