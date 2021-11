Alemanha registra 1° caso suspeito da nova variante Ômicron

Ministro da região de Hesse, no Oeste do país, afirmou que mutações do covid-19 foram detectadas em passageiro de voo da África do Sul

BERLIM – Tentando conter o maior surto de infecções por covid-19 desde o início da pandemia, a Alemanha notificou o primeiro caso suspeito da variante Ômicron, inicialmente identificada no sul do continente africano, informaram autoridades regionais de saúde. De acordo com o ministro para Assuntos Sociais da região de Hesse, no Oeste do país, mutações do coronavírus foram identificadas em um passageiro de um voo chegado da África do Sul. “Ontem à noite, várias mutações típicas da Ômicron foram encontradas em um passageiro voltando da África do Sul”, afirmou o ministro em uma publicação nas redes sociais. E completou: “Parece muito possível que a variante tenha chegado a Alemanha”. A possível chegada da nova variante, considerada “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde, é mais um motivo de temor para as autoridades alemãs, que tentam controlar o maior número de infecções desde o começo da pandemia. Nesta semana, o país ultrapassou a marca dos 100 mil mortos e quebrou o recorde de novos casos diários, com 75.961 registrados na quinta-feira, 25./ REUTERS e AFP Estadão Conteúdo