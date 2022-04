Agora é possível fazer compras e pedir comida no Telegram

Em comunicado oficial, o fundador Pavel Durov revelou também que serão introduzidos recursos para criar sons de notificação

Nesta segunda-feira, 18, o Telegram anunciou uma nova atualização para que seus usuários realizem pedidos de comida ou façam compras pelo app. Em comunicado oficial por meio de seu canal no aplicativo, o fundador Pavel Durov revelou também que serão introduzidos recursos para criar sons de notificação e novas definições para a troca de mensagens.

Entre as novidades anunciadas, há uma especialmente para aqueles com mente criativa: agora é possível criar sons de notificação, novas definições para silenciar grupos, novos emojis, gifs e um novo menu de para deletar mensagens automaticamente. Todas as ações poderão ser habilitadas na aba de configuração do aplicativo. Foram introduzidas, ainda, novas línguas no botão de tradução do app.

Porém, a maior novidade no aplicativo foi reservada aos bots, que agora têm maiores possibilidades na criação de interface e podem servir, por exemplo, para que pessoas possam realizar pedidos por meio do Telegram.

A plataforma fez uma demonstração por vídeo durante a introdução dos novos recursos para que os criadores de bots entendam como a inteligência dos robôs ficou mais potente. No vídeo, foi possível fazer um pedido num restaurante fictício chamado Durguer King.

A atualização acontece depois do Telegram se tornar uma das armas de resistência para os ucranianos durante as invasões comandadas por Vladimir Putin. No comunicado, Durov também reconheceu a importância do aplicativo para a guerra na Ucrânia como um portal seguro de troca de mensagem para os habitantes do país.

