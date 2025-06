Agentes de imigração dos EUA prendem estudante brasileiro de 18 anos em Massachusetts, e comunidade protesta

JULIA CHAIB

Um estudante brasileiro de 18 anos foi preso por autoridades de imigração em Milford, Massachusetts, no sábado (31), enquanto estava a caminho de um treino de vôlei. O rapaz, Marcelo Gomes, é estudante do terceiro ano da Milford High School, escola de ensino médio do local, e estaria em situação irregular, segundo colegas. Sua prisão provocou revolta e gerou protestos neste domingo (1º).

A informação foi veiculada pela TV CBS. À rede a prima dele, Julia Araújo, disse que o jovem mora na cidade há 13 anos, não fez nada de errado e agora está separado da família.

“É algo realmente de partir o coração, e o Marcelo é uma pessoa tão gentil, é a última pessoa a quem isso deveria acontecer, eu acho. Os irmãos dele são muito pequenos e estão fazendo perguntas como se algum dia vão vê-lo de novo”, contou.

O estudante está detido numa unidade do ICE (serviço de imigração americano) em Burlington e conseguiu ligar para os pais.

A governadora do estado, Maura Healey, exigiu respostas do serviço de imigração para saber as razões da prisão e se o devido processo legal está sendo seguido.

“Estou perturbada e indignada com as informações de que um estudante da Milford High School foi preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei ontem. Mais uma vez, autoridades locais e a polícia foram deixadas no escuro, sem aviso prévio e sem respostas para suas perguntas”, escreveu a governadora nas redes sociais.

“Meu coração está com a comunidade de Milford neste dia que deveria ser de celebração pela formatura. O governo Trump continua a gerar medo em nossas comunidades, e isso está nos tornando todos menos seguros.”

Um colega de Marcelo que estava com ele no momento da prisão detalhou que eles estavam com mais dois amigos em um carro a caminho do treino.

No meio do caminho, disse este rapaz à CBS, que preferiu manter o nome sob sigilo, dois carros do Serviço de Imigração cercaram o veículo e mandaram que Marcelo, o motorista, parasse.

Nesse momento, os agentes pediram os seus documentos e o apreenderam. O jovem que falou com a CBS também está em situação irregular nos EUA, mas não foi apreendido por ter menos de 18 anos.

Neste domingo, centenas de pessoas protestaram nas ruas de Mildford pela prisão de Marcelo.

No final de semana, as Escolas Públicas de Milford afirmaram num comunicado que o ICE deteve vários pais de alunos nas últimas semanas.

“Estamos todos consternados com essa notícia”, disse o superintendente das Escolas Públicas de Milford, Kevin McIntyre, em um comunicado.

Massachusetts é um estado com forte presença de imigrantes e está sendo duramente atingido pelas políticas de Donald Trump. Os brasileiros estão entre as principais comunidades estrangeiras que residem no estado.

Algumas cidades, a exemplo de Mildford, têm alto número de brasileiros e estão vendo mudanças em suas rotinas graças à atuação do serviço de imigração. Como mostrou a Folha, até o comércio de Framingham, o município que tem a maior parte da comunidade do Brasil no estado, tem sofrido baixas com o endurecimento da política de imigração.