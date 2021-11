Acusado do assassinato da corredora Agnes Tirop, marido se declara inocente

A advogada do marido da atleta, o principal suspeito do crime, ainda revelou que entrará com um pedido de liberdade sob fiança

Acusado da morte da corredora Agnes Tirop, recordista mundial dos 10 quilômetros, Ibrahim Rotich declarou ser inocente em um tribunal do Quênia nesta terça-feira. A advogada do marido da atleta, o principal suspeito do crime, ainda revelou que entrará com um pedido de liberdade sob fiança.

Rotich apareceu no tribunal queniano algemado, vestindo uma jaqueta preta e um boné. O réu ficou olhando para o chão durante a maior parte do processo. Agnes Tiropfoi achada morta após golpes de faca em sua residência, na cidade de Iten, em Rift Valley, no dia 13 de outubro. E o marido teria deixado um bilhete no local confessando o crime.

A polícia queniana prendeu Rotich um dia depois de encontrar o corpo da recordista mundial, na cidade costeira de Mombasa, ainda no Quênia. O marido estaria fugindo, de acordo com as autoridades, e não resistiu à prisão.

Rotich, de 41 anos, recebeu ordens para se submeter a um teste de saúde mental há alguns dias, antes de a advogada entrar com a ação judicial. Joseline Mitei, contudo, se recusou a discutir os detalhes dos resultados da avaliação.

“Pretendo entrar com um pedido formal no tribunal para que meu cliente seja libertado sob fiança”, limitou-se a dizer, Mitei. A audiência de fiança está marcada para o dia 1° de dezembro.