Acordo entre Mercosul e UE não deve ser assinado, diz ministro francês

Não é de hoje que as tratativas para acordo comercial entre Mercosul e União Europeia se arrastam. Mas hoje, em meio a uma onda de protestos que vive a França, com fazendeiros e produtors rurais que são contrários a essa negociação, o ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, afirmou que o acordo não deve ser assinado.

Há quase uma semana, agricultores estão protestando na região, irritados com o aumento dos custos e com as importações baratas. O ministro afirmou que o governo está atuando para proteger os preços nos campos.

Apesar da resistência da França, ainda não há um fim oficial da negociação, que poderá ter um novo capítulo nos próximos meses.