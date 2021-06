Acidente de ônibus perto de Nasca no Peru deixa 27 mineradores mortos

O acidente ocorreu na madrugada no quilômetro 35 da rodovia entre Nasca e Puquio, nas montanhas a 450 km a sudeste de Lima

Pelo menos 27 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nesta sexta-feira quando um ônibus de passageiros caiu num abismo em uma estrada andina no sul do Peru, perto das famosas Linhas de Nasca, informou a agência estatal Andina.

O acidente ocorreu na madrugada no quilômetro 35 da rodovia entre Nasca e Puquio, nas montanhas da região de Ayacucho, 450 km a sudeste de Lima. É o segundo acidente em uma rota andina com inúmeras mortes nos últimos 10 dias no país.

O ônibus havia saído de Nasca com mais de 50 trabalhadores de uma mineradora com destino à cidade de Arequipa, segundo a mídia. É uma viagem de cerca de 500 quilômetros que leva mais de 10 horas devido aos caminhos íngremes da cordilheira dos Andes.

O veículo caiu em um abismo de 400 metros e os corpos das vítimas acabaram espalhados nas encostas de um morro daquela área desértica, segundo a mídia local.

Bombeiros e policiais foram mobilizados, e os feridos “foram transferidos para o Hospital de Nasca para receber atendimento de emergência”, disse Andina.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, más condições das estradas, falta de sinalização e controle deficiente por parte das autoridades.

Na terça-feira da semana passada, 17 pessoas morreram quando um ônibus caiu numa ribanceira em uma rota andina na região de La Libertad, 500 quilômetros ao norte de Lima.

De acordo com o ,inistério dos Transportes, entre janeiro e novembro de 2020, foram registrados 3.526 acidentes de trânsito nas estradas peruanas.

