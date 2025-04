‘A paz nunca deve ser considerada garantida’, alerta o rei Charles III na Itália

“A paz nunca deve ser considerada garantida”, alertou o rei Charles III da Inglaterra nesta quarta-feira (9), durante um discurso perante o Parlamento italiano, lembrando o apoio de Londres e Roma à Ucrânia diante da invasão russa.

“A Grã-Bretanha e a Itália estão unidas hoje na defesa dos valores democráticos que compartilhamos”, disse o monarca, de 76 anos, durante uma visita de Estado de quatro dias à península.

“Nossos países estão juntos com a Ucrânia (…) e acolheram milhares de ucranianos que buscam refúgio”, acrescentou Charles III, o primeiro monarca britânico a discursar nas duas câmaras do Parlamento italiano, reunidas em uma sessão conjunta.

O rei também destacou a cooperação de Londres com Roma e Tóquio no projeto de um avião de combate do futuro. Este projeto “criará milhares de empregos em nossos países e diz muito sobre a confiança que temos uns nos outros”, enfatizou.

Na manhã desta quarta-feira, Charles III teve um breve encontro privado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Na terça-feira, o rei e sua esposa, a rainha Camilla, foram fotografados em frente ao Coliseu, onde gladiadores lutavam na época romana.

Esta visita de Estado ocorre menos de duas semanas após Charles III ter sido brevemente hospitalizado devido aos efeitos colaterais de seu tratamento contra o câncer.

O casal real celebrará seu 20º aniversário de casamento nesta quarta-feira à noite durante um jantar de gala no Palácio do Quirinal, residência oficial do Presidente da República, Sergio Mattarella.

© Agence France-Presse