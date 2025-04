200 bombeiros mobilizados para controlar incêndio no norte de Paris

Esta fotografia mostra um “grande incêndio” queimando em uma usina de reciclagem enquanto trens de passageiros passam perto do tribunal de Paris no 17º arrondissement, no norte de Paris, em 7 de abril de 2025. Uma espessa nuvem preta de fumaça podia ser vista de toda a capital francesa enquanto os bombeiros lutavam contra o incêndio que atingiu a usina de reciclagem Syctom. Cerca de 60 caminhões de bombeiros e 200 bombeiros estavam combatendo o incêndio em uma das maiores usinas de reciclagem da cidade, disse o corpo de bombeiros. (Foto de Idhir BAHA / AFP)