Mulher é morta queimada pelo próprio companheiro

Um homem foi detido após atear fogo em uma mulher com quem mantinha um relacionamento, localizado no município de São Luís. Infelizmente, a vítima veio a óbito no local do ocorrido.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu durante a tarde deste sábado (17) e causou grande comoção entre os moradores da região.

Após o trágico episódio, os policiais conseguiram localizar o suspeito e o prenderam em flagrante pelo crime de feminicídio.