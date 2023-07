Ministério Público faz denúncia contra acusados pelo homicídio do ator Jeff Machado

Além do homicídio qualificado, os acusados foram denunciados por ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o espólio do ator

O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou a denúncia contra Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga na sexta-feira (28) pelo homicídio qualificado de Jefferson Machado, conhecido como Jeff Machado, de 44 anos. O corpo do ator foi encontrado em maio, dentro de um baú de madeira concretado em uma rua do bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Além do homicídio qualificado, os acusados foram denunciados por ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o espólio do ator. A denúncia foi oferecida à 1ª Vara Criminal do Rio, e o Ministério Público solicitou a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

De acordo com os promotores Alexandre Murilo Graça e Sauvei Lai, Bruno teria colocado uma substância entorpecente na bebida de Jeff em 23 de janeiro, antes de ambos subirem ao segundo andar da casa. Lá, estavam na companhia de Jeander e teriam iniciado uma relação sexual. Durante o ato, quando a vítima estava de costas, Bruno teria estrangulado Jeff com um cabo de aparelho de telefone, levando-o à morte. Segundo a denúncia, Jeander distraiu o ator para facilitar o ataque.

Após cometer o crime, os acusados levaram o corpo em um baú e o enterraram em um terreno próximo à casa alugada por Bruno no mesmo bairro. Posteriormente, o local foi concretado.

A motivação do crime teria sido uma promessa enganosa de Bruno, que disse a Jeff que compraria uma vaga para ele como ator em uma emissora de TV, no valor de mais de R$ 18 mil. O dinheiro não foi entregue e a vaga nunca foi obtida, o que teria levado Bruno a planejar o homicídio para evitar ser descoberto.

Após o assassinato, Bruno se passou por Jeff e utilizou a senha do cartão de crédito da vítima para fazer compras, além de anunciar a venda do carro dele em agências de veículos. Também manteve conversas com familiares e amigos da vítima pelo celular.

Os denunciados são acusados ainda de praticar maus-tratos contra os oito cachorros do ator, que foram abandonados em um terreno sem alimentação e cuidados de higiene. Dois dos animais morreram, e um desapareceu.

Em depoimento à polícia em maio, Bruno alegou que foi à casa de Jeff com Jeander e uma terceira pessoa para gravar uma relação sexual entre o garoto de programa e o homem mencionado pelos suspeitos. Segundo ele, após a gravação, desceu para o térreo da casa e, minutos depois, os outros dois apareceram carregando Jeff, já desacordado. Jeander teria dito que o terceiro homem deu um “mata-leão” no ator após descobrir que ele era portador do vírus HIV e ter feito sexo sem preservativo. Em seguida, os três teriam ido até o terreno para esconder o corpo.

Por sua vez, Jeander afirmou que conheceu Jeff em um aplicativo de encontros e foi à casa do ator, onde também havia uma terceira pessoa. Em determinado momento, ele teria ido tomar banho por 15 minutos e, ao retornar, encontrou Jeff já morto. Segundo sua versão, Jeff teria sido dopado por Bruno e o ato sexual não teria ocorrido.

O caso continua em investigação, e os acusados serão julgados pela Justiça. A morte de Jefferson Machado chocou a sociedade e levantou questões sobre segurança e violência no Rio de Janeiro.