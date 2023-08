Mari Fernandez traz a Brasília o projeto “Mari Sem Fim”

O próprio nome antecipa que o evento não tem hora para acabar. Mari Fernandez promete mais de cinco horas de show

A cantora Mari Fernandez vai apresentar ao público da capital o projeto “Mari Sem Fim” no dia 7 de outubro, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Os ingressos ficam disponíveis a partir de 17 de setembro, no site Brasil Ticket.

O próprio nome antecipa que o evento não tem hora para acabar. Mari Fernandez promete mais de cinco horas de show, com convidados a serem anunciados.

“Se preparem que o Mari Sem Fim está voltando com tudo que tem direito! Ano passado testei os meus limites e o do público, que assim como eu, é inimigo do fim”, comenta Mari. “A galera pediu muito a volta do evento e preparamos uma nova edição que está ainda melhor. Vamos passar por várias cidades e quero ver todo mundo se divertindo nessa grande festa”, avisa.

Serviço

Mari Sem Fim

07 de outubro

Arena BRB Mané Garrincha

Vendas a partir de 17 de setembro: https://brasilticket.com.br/

