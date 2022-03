Tributo para Marília Mendonça emociona a todos no ‘Faustão na Band’

Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Dom Vitor e Gustavo prestaram suas homenagens para a eterna rainha da sofrência

Se tem uma coisa que você deixou, Marília, foi saudade aqui dentro de casa. Ontem, sexta (04) Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa foram convidados para prestar suas homenagens à cantora que foi vítima de um acidente aéreo.

Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo (Foto: Reprodução)

Teve muito choro e lembranças felizes da cantora, durante o “Churrascão do Faustão”. “ A gente pode não se ver, mas eu queria que vocês fossem a voz dela”, pediu para o auditório.

Mano eu não tô bem pic.twitter.com/ekcv6fWqcf — Isa da marilia ❤ (@patroasforever1) March 5, 2022

Maiara e Maraisa também cantaram o sucesso das Patroas, ‘Esqueça-me se For Capaz’. O planejamento era que elas saíssem em turnê no Brasil com o projeto, que foi interrompido pela morte de Marília.

Esqueça-me se se for capaz parte 1 pic.twitter.com/vtkdKaDh08 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 5, 2022

As cantoras ainda puderam falar um pouco sobre sua relação íntima que tinham com Mendonça, um momento muito emocionante. Henrique e Juliano sempre estiveram por trás da relação das três.

“aonde estiver maiara e maraisa sempre terá Marília Mendonça” esse legado será pra sempre.



"aonde estiver maiara e maraisa sempre terá Marília Mendonça" esse legado será pra sempre.

MAIARA E MARAISA NO FAUSTAO pic.twitter.com/1TKDbsaWYV

Ao final do programa, a dupla Dom Victor e Gustavo fizeram suas homenagens e Gustavo, que é irmão de Marília, se mostrou muito emocionado com as homenagens prestadas à irmã.

Que vozes. Que mulheres que anjos MAIARA E MARAISA NO FAUSTÃO pic.twitter.com/ePn3Ef60S7 — Bruna Marques (@Brunnaa_Marques) March 5, 2022

Foi um momento lindo, ver o quanto Marília é amada e lembrada por todos. Você sempre estará em nossos corações.