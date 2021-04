Em março, a ministra Rosa Weber havia suspendido o inquérito do STJ, por, segundo ela, serem inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, encaminhou ao presidente da Corte, Humberto Martins, nesta segunda-feira (12), mais um lote das mensagens de procuradores da Lava Jato, roubada por hackers. Em março, a ministra Rosa Weber havia suspendido o inquérito do STJ, por, segundo ela, serem inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos.

Lewandowski, no entanto, afirmou que o pedido de Martins para obter o material — obtido inicialmente por Lula — foi feito antes da liminar de Rosa Weber. “não apenas o Presidente [do STJ], como também os demais Ministros têm legítimo interesse em conhecer o conteúdo das referidas mensagens, em especial aquele que lhes diga respeito diretamente“, afirmou o ministro.

As mensagens,entretanto, não poderão ser usadas na investigação até que a Primeira Turma do STF decida sobre o uso das mensagens.

Mesmo assim, afirmou que nada impede que elas sejam encaminhadas “a outras esferas jurisdicionais ou administrativas para abertura de investigações”.

No fim do texto da decisão, Lewandowski enviou cópias das mensagens para o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima.