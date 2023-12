Juliano Floss e Vivi Wanderley trocam farpas nas redes sociais após tèrmino

Meus amores, o término dos influenciadores Juliano Floss e Vivi Wanderley foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta última semana de 2023 e na noite deste sábado (30), eu vi que esse babado ganhou novas versões. O influenciador Floss afirmou que só ficou sabendo do fim do relacionamento pelo Instagram e que não teve uma última conversa com Vivi, mas a gata prontamente rebateu essa versão do ex-namorado e afirmou ter tentado conversar com o influenciador sim.

“Não tive uma conversa de término depois de dois anos de namoro, dois anos que segundo ela foram jogados no lixo, mas eu discordo totalmente, foi lindo, eu fui apaixonado por ela, e não me arrependo de nenhum segundo com você, Virgínia, que pena que você pensa assim”, escreveu Floss nos stories do Instagram.

E ainda desmentiu os boatos sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais, em que supostamente aparece aos beijos com outra mulher um dia após o término com Vivi. “Eu nunca, nunca faria isso e minha imagem está sendo vinculada a um vídeo que obviamente não é real”, afirmou.

Vivi não só negou a versão do ocorrido de Floss, como também afirmou que tentou conversar com ele duas vezes durante um evento e tudo que recebeu deboche e “um joinha” do influenciador. E também disse que Floss teria ficado com duas pessoas no evento em que eles estavam.

“Não sei se ele lembra, mas eu tentei conversar com ele duas vezes, ele andava pelo evento, debochava de mim. Então eu disse que acabou e ele deu um joinha e continuou a curtir com a galera dele. No dia seguinte, ficou com duas pessoas sim”, escreveu a influenciadora nos comentários de uma postagem da página Lets Gossip.

A influenciadora Vivi anunciou o fim da relação de dois anos na quinta-feira (28), ao publicar uma foto ao lado de Floss. Ela afirmou estaria disposta a sentar com o ex-namorado para conversar.