Internautas dizem que Michelle fez cara de nojo após beijo de Bolsonaro

“Gente a cara de nojo que Michelle fez com o beijo da boca de esgoto”, escreveu uma internauta

O beijo que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu na boca da primeira-dama Michelle Bolsonaro no palanque do desfile de 7 de setembro, em Brasília, rendeu memes e críticas de internautas no Twitter. Muitos usuários da rede social disseram que Michelle fez cara de nojo após o beijo.



“Gente a cara de nojo que Michelle fez com o beijo da boca de esgoto”, escreveu uma internauta, que acrescentou emojis de cara rindo. Outra usuária da rede social falou que a primeira-dama representou muitas brasileiras com a cara de nojo que ficou após o beijo de Bolsonaro. “Ainda bem que não temos que nos submeter a isso. Só de olhar para ele, já é o suficiente para dar ânsia de vômito.”



Uma usuária da rede social compartilhou um meme de um bebê golfando a comida. “Que nojo! A Michelle deve ter um diamante para ter dado aquele beijo!”, escreveu e acrescentou vários emojis de cara vomitando. ”Quando o beijo é de mentira só por causa de jogo se torna feio, dá nojo”, comentou outra internauta, que incluiu no post emojis de cara rindo e fezes.



Outros usuários da rede social lembraram do climão entre o presidente e a primeira-dama minutos antes deles participarem do 7 de setembro. “A discussão dele com a Micheque foi por conta do beijo na boca, ele pagou para ganhar esse beijo, viram a cara da Michelle de nojo?”



Uma mulher destacou que Bolsonaro comparou Michelle com Rosângela da Silva, a Janja, esposa do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu um beijo na primeira-dama e puxou um coro de imbrochável. ” Porque é só isso que uma mulher é para Bolsonaro. Uma vagina. Um troféu. Um objeto que exalta a sua masculinidade.”



“Bolsonaro apela e diz que não existe comparação entre as primeiras-damas. Chama Michelle de mulher de Deus. Dá um beijo nada técnico na esposa e recomenda aos solteiros que se casem com uma princesa. Será que o voto feminino se rende a esse discurso?”, questionou uma usuária da rede social.



Outra internauta sugeriu que o presidente já pode atuar em novelas devido ao beijo técnico na primeira-dama. “A Record pode chamar o Bolsonaro para participar das suas novelas bíblicas. Ele já sabe dar beijo técnico!”, escreveu a internauta.



“Quando eu acho que não dá para piorar… Vem o diabo e apresenta a visão do inferno: Bolsonaro dando beijo de língua! Realmente, tá difícil”, criticou outro usuário da rede social. Uma pessoa pediu filtro bloqueando a imagem do beijo no Twitter. “Porra, sério que vocês tiveram a moral de me obrigar a assistir o beijo de língua do Bolsonaro? Cadê o filtro do Twitter bloqueando conteúdo sensível?”.