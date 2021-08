O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para a operação e o incêndio já foi controlado

Um incêndio florestal atingiu as quadras 7 e 9 do Park Way nesta sexta-feira (27). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a operação e o incêndio já foi controlado. As chamas chegaram a atingir uma residência, mas não há relatos de vítimas.