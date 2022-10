Idoso é preso suspeito de estuprar criança dentro de ônibus

Conforme detalhou a polícia, o crime teria ocorrido pela manhã, dentro de um coletivo do BRT, transporte público do município

Um homem de 68 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos dentro de um ônibus nesta quinta-feira (13), em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. A informação é da Polícia Civil da cidade.

Conforme detalhou a polícia, o crime teria ocorrido pela manhã, dentro de um coletivo do BRT, transporte público do município. A denúncia foi feita à polícia pelo pai da criança. O homem disse que o idoso tocou no órgão genital da menina. Em depoimento, o idoso negou o crime.

A criança disse que estava no ônibus com o pai e uma irmã. Os dois sentaram juntos no banco de trás e ela sentou-se no banco da frente, ao lado do idoso. A menina disse ainda que no decorrer da viagem, o idoso passou a mão na perna dela.

Diante da situação, a criança reclamou, mas o idoso insistiu e tocou no órgão genital dela.

O pai da menina disse que ao descer do ônibus, a criança chorou bastante e ele insistiu para saber o motivo. Em seguida, ela revelou o que tinha ocorrido dentro do coletivo.

Após o relato da garota, o pai, junto a outros passageiros, resolveu chamar a polícia. O idoso foi preso em flagrante e levado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho.