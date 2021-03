Grammy 2021: Harry Styles e Taylor Swift vão se apresentar na cerimônia

Harry Styles, Taylor Swift, Cardi B e o grupo de k-pop BTS estão entre os nomes selecionados para o show

A organização The Recording Academy anunciou neste domingo, 7, a lista completa de artistas que vão se apresentar na cerimônia de premiação do Grammy, que ocorre no próximo domingo, 14. O evento reconhece anualmente os melhores profissionais da indústria da música.

Harry Styles, Taylor Swift, Cardi B e o grupo de k-pop BTS estão entre os nomes selecionados para o show. De acordo com os organizadores, eles estarão reunidos, ainda que separados de forma segura devido à pandemia, para cantar e tocar “como uma comunidade e celebrar a música que nos une”.

Além disso, a premiação vai prestar uma homenagem aos artistas locais independentes que foram afetados pela crise sanitária. “De bartenders a gerentes de bilheteria, aqueles que trabalham no dia a dia no Troubadour (Los Angeles), no Hotel Café (Los Angeles), no Apollo Theatre (Nova York) e no Station Inn (Nashville) apresentarão várias categorias ao longo da noite”, disse a organização.

A cerimônia do Grammy 2021 seria realizada em 31 de dezembro, mas no começo daquele mês o evento foi suspenso devido ao aumento de casos do novo coronavírus na região em que estava previsto para ocorrer, em Los Angeles. Confirmada para o próximo dia 14, ela será apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Indicados ao Grammy 2021

A lista de indicados aos prêmios foi anunciada em novembro do ano passado, com a cantora Beyoncé liderando a preferência, com nove nomeações.

Já Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch foram indicados seis vezes cada. As duas cantoras, inclusive, disputam o principal prêmio – álbum do ano – com Post Malone, Coldplay, Haim, Jacob Collier, Black Pumas e Jhene Aiko.

Artistas vão se apresentar no Grammy

As performances na cerimônia de premiação contarão com os seguintes artistas:

Bad Bunny

Black Pumas

Cardi B

BTS

Brandi Carlile

DaBaby

Doja Cat

Billie Eilish

Mickey Guyton

Haim

Brittany Howard

Miranda Lambert

Lil Baby

Dua Lipa

Chris Martin

John Mayer

Garanhão de Megan Thee

Maren Morris

Post Malone

Roddy Ricch

Harry Styles

Taylor Swift

