Oprah receberá R$ 40 mi por entrevista com príncipe Harry e Meghan Markle

A apresentadora Oprah Winfrey, 67, vai receber ao menos US$ 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões) pela entrevista que fez com o príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39. O especial vai ao ar na noite deste domingo (7) pela CBS, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a emissora pagou de US$ 7 milhões a US$ 9 milhões (cerca de R$ 51 mi) à produtora de Winfrey, Harpo Productions, pelo direito de transmissão e comercialização da entrevista. O casal não teria recebido nada.

A entrevista de duas horas foi feita pela produtora e depois vendida à emissora -tendo sido oferecida para outros dois canais. Já a CBS dobrou o valor de seus comerciais para o horário da transmissão, pedindo US$ 325 mil (R$ 1,8 mi) por 30 segundos.

A entrevista, que já era aguardada, ganhou mais força nos últimos dias, com a emissora veiculando trechos provocantes da conversa. Além disso, Meghan Markle entrou em nova polêmica com a realiza britânica nesta semana, já que o Palácio de Buckingham decidiu investigar possível bullying da duquesa a funcionários.

Meghan e Harry participaram em março do ano passado o último compromisso real após anunciarem seu desligamento das funções reais. Desde então, eles passaram um período vivendo no Canadá e estão atualmente em Montecito, Califórnia. O casal chegou a processar algumas publicações e paparazzi por invasão de privacidade.

No final de 2020, o casal assinou um acordo, avaliado em US$ 100 milhões (R$ 568 mi), com a Netflix para produzir programas que irão de atrações infantis a séries. Segundo o jornal Daily Mail, mesmo sem receber pela entrevista, o casal poderá impulsionar com ela a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi) que quer construir nos EUA.

Meghan e Harry anunciaram no último dia 14 que estão esperando o segundo filho. Os dois já são pais de Archie Harrison, que completa dois anos em 6 de maio.

As informações são da FolhaPress