Governo de SP vai investigar Monark por declarações sobre nazismo

Por Fábio Zanini

A Secretaria de Justiça e Cidadania do governo de São Paulo determinou abertura de apuração para investigar o influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, em razão de suas declarações em defesa da possibilidade de existência de um partido nazista.



Segundo o secretário Fernando José da Costa, a investigação ficará a cargo da Coordenação-Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, com base na lei estadual 17.346/2021, que trata da liberdade religiosa. O influenciador pode ser punido com multa de até R$ 95 mil.



Na última segunda-feira (7), Monark disse, numa live de seu podcast Flow, que a difusão de ideias nazistas deveria ser permitida no Brasil. Participavam com ele do debate os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP).



Kataguiri, que disse que a defesa do nazismo não deveria ser considerada crime, será investigado pela Procuradoria Geral da República e pelo Conselho de Ética da Câmara.



Após sofrer uma série de críticas e da retirada de patrocínios, Monark foi afastado do Flow no dia seguinte. Ele pediu desculpas sobre a declaração.