Ex- esposa de Daniel Alves, Joana Sanz sobre o divórcio : “Não vou julgá-lo”

Em sua primeira entrevista, a modelo deu mais detalhes após o término do casamento

A modelo esteve presente no programa espanhol “El Programa de Ana Rosa” e falou com detalhes o status sobre o divórcio.

(Crédito: reprodução)

“Estou seguindo em frente. Sempre que posso, vou vê-lo para saber como ele está. É uma situação muito complicada. Não temos que falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens, não temos nada em comum”, disse Sanz. No final de semana, ela foi vista encontrando o jogador.

“Fiquei arrasada e, através do seu advogado, pedi que me arranjasse um apartamento em Paris, onde ia trabalhar. Nunca precisei de nada dele, cada um sempre teve suas coisas e seu trabalho. Nunca quis deixar meu trabalho para viver do dele”, disse Joana.

Em relação ao futuro do atleta, que está preso após ser acusado de agressão sexual na Espanha, Joana falou o seguinte: “Não vou julgá-lo, é para isso que serve a justiça”.