Enquanto o registro estiver suspenso, a companhia não pode ter os valores mobiliários por ela emitidos admitidos à negociação no mercado

Júlia Moura

São Paulo, SP

A VCI (Venture Capital Participações e Investimentos SA), responsável pelos projetos da Hard Rock Hotel no Brasil, teve seu registro de companhia aberta suspenso pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (8). A suspensão foi acionada após atraso de mais de um ano na prestação de informações à autarquia. Enquanto o registro estiver suspenso, a companhia não pode ter os valores mobiliários por ela emitidos admitidos à negociação no mercado. Além disso, há uma multa diária de R$ 300,00.

Em 2017, a VCI adquiriu o direito de usar a marca Hard Rock no mercado brasileiro, em uma parceria de 28 anos. Atualmente, a companhia constrói oito hotéis que, quando estiverem prontos, serão operados pelo grupo Hard Rock.

As unidades de São Paulo, Fortaleza e a primeira fase da Ilha de Sol, no Paraná, estão previstos para entrega em 2022. Recife e Natal devem ser ficar prontos em 2024. Foz de Iguaçu, em 2025, Campos do Jordão, em 2027 e Jericoacoara, em 2028.

A marca Hard Rock começou como uma rede de restaurantes em Londres, em 1971. Hoje, está presente em diversos países e atua no ramo hoteleiro desde 1995. No Brasil, o grupo chegou em 2015, com um café em Curitiba. A VCI diz que a suspensão temporária do registro não tem nenhum impacto nos seus projetos, apenas limita neste período a emissão de novos papéis na B3, o que já não era feito pela empresa desde 2018. O plano da VCI é fechar o seu capital.

“O atraso no envio foi uma estratégia da companhia, pois como a VCI SA adquiriu 90% de participação da HRH Ilha do Sol Empreendimentos SA, no estado do Paraná, teve significativa reestruturação societária no início de 2021, optou por não enviar os demonstrativos para evitar ressalvas em seu balanço”, afirmou a VCI por meio de sua assessoria. A empresa contratou a Crowe como auditora para refazer e revisar todos os demonstrativos financeiros de 2020 e entregá-los até o final de junho. Segundo a VCI, os dados não foram enviados anteriormente porque poderiam ser revisados pelos auditores.

Vale ressaltar que os balanços auditados não possuem ressalvas e a companhia registrou lucro nos exercícios anteriores. Além disso, em novembro de 2020, a VCI fez o pagamento integral e antecipado de R$ 47 milhões relativo à totalidade de debentures emitidas, retirando todos os papéis de dívida de circulação na Bolsa de Valores brasileira. “A companhia não possui, assim, mais dívidas públicas e iniciará, conforme anunciado anteriormente, o processo de fechamento de capital”, diz Bernardo Sperandio, diretor de relação com investidores da VCI.

Quando foram emitidos, os papéis também foram alvo da CVM. Depois de encontrar irregularidades nas informações para venda dos títulos de dívida da VCI, o regulador suspendeu a operação e as empresas que trabalharam na oferta. À época, a CVM determinou que, pelo prazo de um ano, a distribuidora Orla, o agente fiduciário Vórtx, a agência classificadora de risco LFRating e também a Venture Capital estariam impedidas de participar de qualquer oferta pública de títulos no mercado com esforços restritos -aquelas destinadas apenas a investidores qualificados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça, a CVM também suspendeu o registro de companhia aberta da Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A. pelo mesmo motivo. A reportagem não conseguiu contato com a empresa até a publicação da reportagem.

As informações são da FolhaPress