Xbox a partir de R$ 400 e iPhone por R$ 800 são leiloados pela Receita Federal neste mês

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Receita Federal realizará, no dia 29 de abril, mais um leilão eletrônico com produtos apreendidos ou abandonados em aeroportos e armazéns do estado de São Paulo. A lista inclui celulares, notebooks, instrumentos musicais, joias, eletrodomésticos e até um trator.

Para acessar informações sobre lotes, preços, prazos e regras, é possível consultar o site da Receita, em “Consultar leilões da Receita Federal”, no link “Serviços”. Lá, é só acessar o edital mais recente de São Paulo.

São 200 lotes que podem receber propostas das 8h da próxima quinta-feira (24) até as 21h da segunda seguinte (28), no Sistema de Leilão Eletrônico. Os objetos leiloados podem ser visitados, mediante agendamento, entre os dias 14 e 25 de abril.

O QUE É OFERTADO?

Um Xbox One X é leiloado por R$ 400 no lote 66, e o Xbox Series X aparece a R$ 800 no lote 65.

Dois consoles PlayStation 5 têm lance inicial de R$ 800 no lote 73. Consoles não custam menos de R$ 3.000 em lojas oficiais.

Quem busca kits maiores pode encontrar videogames nos lotes 258 e 304. Já o lote 113 reúne um MacBook Pro usado e jogos antigos, incluindo um Nintendo Switch por R$ 900.

Um iPhone 8 é leiloado a um preço inicial de R$ 800 no lote 368, e a R$ 900 no lote 358. Já iPhones 11 começam com lances de R$ 1.000 nos lotes 367 e 368.

Também são leiloados iPhones 14, a R$ 2.000 nos lotes 356 e 357, a R$ 2.300 nos lotes 317 a 319 e a R$ 2.700 no 375. Entre os lotes 114 e 200, iPhones do 13 ao 15 têm preços que variam de R$ 1.900 a R$ 2.300,00.

Estes produtos, assim como qualquer um na categoria celular/acessório, não podem ser revendidos. Os demais podem ser destinados à comercialização, desde que arrematados por pessoas jurídicas.

Entre os notebooks, um modelo ThinkPad com acessório é oferecido por R$ 300 no lote 35. Já o lote 95 reúne dois notebooks da Dell por R$ 500.

Há também lotes com mais aparelhos: cinco notebooks, incluindo um MacBook Pro, saem por R$ 1.400 no lote 97. No 96, são três notebooks, de Apple e Lenovo, por R$ 2.000.

Já o lote 72 traz três modelos -das marcas Asus, Acer e Apple- por R$ 3.400. Quatro mesas digitalizadoras são leiloadas por R$ 900 no lote 36, e 13 tablets saem por R$ 1.400 no lote 50.

Itens de colecionador também estão disponíveis. O lote 49 traz moedas e cédulas por R$ 1.000.

Discos de vinil saem por R$ 300 no lote 90, e um conjunto com toca-discos, vinis e outros itens está listado a R$ 10 mil no lote 16. Um disco de vinil do Michael Jackson é oferecido por R$ 100 no lote 373.

Instrumentos musicais aparecem em vários lotes. O de número 214 reúne flauta, teclado, clarinete e guitarra por R$ 4.000. Também há um violão por R$ 1.500 no lote 229 e um saxofone Yamaha por R$ 1.000 no lote 231.

Quem busca joias e pedras preciosas encontrará, entre os lotes 333 e 337, e 391, diamantes com valores entre R$ 9.100 e R$ 22,7 mil. Há ainda o lote 392, de gemas de esmeraldas, avaliado em R$ 50 mil, e esmeraldas brutas por R$ 120 mil no lote 393.

Brinquedos e itens de coleção, como álbum da Copa do Mundo de 2018 e um sabre de luz de Star Wars estão nos lotes 7, 9, 40, 63 e 88.

Na categoria de veículos, nos lotes 276 a 297, a Receita leiloa automóveis de passeio, carretas e microônibus com valores entre R$ 900 e R$ 10 mil. Já o lote 362 traz um Toyota Corolla Cross com lance inicial de R$ 14,5 mil, e o lote 395 leiloa um trator por R$ 2.000.

Segundo edital, os veículos estão estacionados há algum tempo, e por isso as baterias podem estar descarregadas, e os pneus, murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria, chaves ou rodas.

Além disso, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Período de apresentação das propostas – 8h de 24 de abril até 21h de 28 de abril

Período de visitação – 14 a 25 de abril

Sessão pública para classificar e ordenar propostas – 9h de 29 de abril

Apresentação dos lances – 10h do dia 29 de abril

Retirada de lotes arrematados – Em até 30 dias após leilão

QUEM PODE PARTICIPAR?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos -ou ser emancipada-, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.

COMO PARTICIPAR?

O cidadão deve acessar o portal da Receita Federal e clicar em “Participar de leilão eletrônico”. Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do Portal Gov.br. Em seguida, acessar “Sistema de Leilão Eletrônico”, do lado esquerdo da tela, e selecionar o lote 0800100/000001/2025 – Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em “Incluir proposta”, aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.