Wall Street surpreende-se positivamente com inflação nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (18) diante da inesperada moderação da inflação em novembro nos Estados Unidos e pelos bons resultados trimestrais da fabricante de semicondutores Micron.

O índice Dow Jones subiu 0,14%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,38% e o amplo S&P 500 ganhou 0,79%.

O índice de preços ao consumidor (IPC) desacelerou para 2,7% em 12 meses em novembro, ante os 3% de setembro. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, marcou 2,6% em novembro, ante 3% em setembro.

Alguns analistas alertam para uma possível distorção nos números devido ao “shutdown” do governo federal, já que a paralisação orçamentária suspendeu por várias semanas a coleta de informações pelos serviços estatísticos oficiais.

“Os dados divulgados hoje dão margem de ação ao Fed [o banco central americano] para um novo corte dos juros”, disse José Torres, da Interactive Brokers.

O Federal Reserve (Fed) tem o duplo mandato de manter a inflação em torno de 2% e buscar que o país se aproxime do pleno emprego.

Nos últimos meses, realizou três cortes consecutivos das taxas de juros diante da debilidade do mercado de trabalho.

“Um dos maiores riscos é a inflação aumentar enquanto [o Fed] tenta combater o desemprego”, afirmou à AFP Jack Ablin, da Cresset Capital Management.

No mercado acionário, a Micron subiu 10,12%, a 248,55 dólares por ação, após os resultados do primeiro trimestre de seu ano fiscal terem sido melhores que o esperado.

A empresa de semicondutores obteve lucro líquido de 5,4 bilhões de dólares (R$ 29,19 bilhões), ante os 4,5 bilhões (R$ 24,32 bilhões) projetados por analistas. Além disso, registrou faturamento recorde de 13,64 bilhões de dólares.

Esses resultados dão um respiro aos investidores de empresas de tecnologia, que vinham se decepcionando com os relatórios de grandes companhias como Palantir, Oracle e Nvidia.

© Agence France-Presse

