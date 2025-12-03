Menu
Wall Street fecha em alta diante de possível corte de juros

O índice Dow Jones avançou 0,86%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,17% e o ampliado S&P 500, 0,30%.

03/12/2025 22h24

Uma pessoa caminha perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street em 17 de março de 2025 na cidade de Nova York. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

Depois de alguma oscilação durante o pregão, a Bolsa de Valores de Nova York finalmente fechou em alta nesta quarta-feira (3), impulsionada pelos dados decepcionantes de emprego nos Estados Unidos, que sugerem um novo corte dos juros por parte do banco central americano.

Segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira, o setor privado eliminou 32 mil empregos em novembro nos Estados Unidos. Contudo, os analistas esperavam a geração de entre 10 mil e 40 mil novos postos de trabalho, segundo os consensos publicados por Trading Economics e MarketWatch.

O enfraquecimento do indicador ADP reforça a ideia nos mercados de que o Federal Reserve (Fed, banco central) reduzirá os juros ao final de sua reunião de 9 e 10 de dezembro.

“O mercado volta a se mostrar otimista em relação à possibilidade de uma redução das taxas de juros do Fed antes do fim do ano”, disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Uma política de flexibilização monetária tende a estimular o crescimento e, consequentemente, a melhorar as perspectivas de lucro das empresas, o que explica o comportamento da Bolsa nesta quarta.

“O que os mercados mais temem é uma recessão”, e se o Fed continuar reduzindo os juros, “isso vai contribuir em grande medida para evitar esse risco potencial”, indicou Stovall.

O mercado agora espera o índice de preços para o mês de setembro, que será publicado na sexta-feira e foi adiado por conta do bloqueio orçamentário (“shutdown”) nos Estados Unidos.

© Agence France-Presse

