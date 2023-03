Veja o comportamento do PIB de diversos países no 4º trimestre de 2022

Irlanda, Indonésia, Arábia Saudita, Israel e Dinamarca são os cinco que mais cresceram no trimestre passado nesta amostra. Hungria, Coreia, Suécia, Áustria, Lituânia e Polônia ficam na lanterna do ranking

Um levantamento com 34 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) no quarto trimestre de 2022 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,3% no período, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

São 21 economias com crescimento, duas com estabilidade (China e Reino Unido) e 11 com retração, na comparação com o trimestre anterior. O PIB do Brasil encolheu 0,2% no quarto trimestre em relação ao anterior, de acordo com informação divulgada nesta quinta-feira (2) pelo IBGE.

Irlanda, Indonésia, Arábia Saudita, Israel e Dinamarca são os cinco que mais cresceram no trimestre passado nesta amostra. Hungria, Coreia, Suécia, Áustria, Lituânia e Polônia ficam na lanterna do ranking.

A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,9% no último trimestre do ano, ante 3,2% no trimestre anterior. O crescimento na zona do euro foi de 0,1%.

Na comparação trimestral, o PIB da China ficou estagnado no quarto trimestre em comparação com o terceiro. No ano, cresceu 3%, um dos piores níveis em quase meio século.

As projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) apontam um crescimento da economia global de 3,4% em 2022 e 2,9% em 2023.

Apesar da desaceleração, o Fundo destaca uma demanda resistente nos Estados Unidos e na Europa, alívio nos custos de energia e a reabertura da economia da China depois que o país abandonou sua política de Covid-zero.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Reino Unido é a única grande economia avançada que o FMI prevê estar em recessão neste ano.

Variação do PIB de 34 países no 4º trimestre

Em relação ao trimestre anterior, em %

Irlanda – 3,5

Indonésia – 2,2

Arábia Saudita – 1,5

Israel – 1,4

Dinamarca – 1,1

Romênia – 1,1

Eslovênia – 0,8

Colômbia – 0,7

Estados Unidos – 0,7

Holanda – 0,6

Canadá – 0,4

México – 0,4

Costa Rica – 0,3

Letônia – 0,3

República Eslovaca – 0,3

Japão – 0,2

Noruega – 0,2

Portugal – 0,2

Espanha – 0,2

Bélgica – 0,1

França – 0,1

China – 0

Reino Unido – 0

Brasil – (-0,2)

Itália – (-0,1)

Finlândia – (-0,2)

Alemanha – -0,2

República Tcheca – (-0,3)

Hungria – (-0,4)

Coreia – (-0,4)

Suécia – (-0,6)

Áustria – (-0,7)

Lituânia – (-1,7)

Polônia – (-2,4)

Fonte: OCDE Data