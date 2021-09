Veja as mudanças na reforma administrativa realizadas até agora

A comissão especial da Câmara aprovou texto que desidrata menos o pacote formulado pela equipe do ministro Paulo Guedes (Economia)

Bernardo Caram e Danielle Brant

BRASÍLIA, DF

Um ano após o envio da PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma administrativa pelo governo, a medida avança na Câmara dos Deputados após uma série de mudanças no texto. Depois da apresentação de relatórios que enxugavam fortemente o plano do governo, comissão especial da Câmara aprovou texto que desidrata menos o pacote formulado pela equipe do ministro Paulo Guedes (Economia).



Ainda assim, a medida tem mudanças significativas em relação à versão original. Em reuniões internas, membros do Ministério da Economia avaliaram que o teor da proposta ainda é considerado positivo.



A pasta monitora a tramitação e defende a aprovação da estrutura principal do texto. Segundo relatos, o ministério estuda o texto e avalia a possibilidade de retomar por meio de MP (medida provisória) pontos da proposta que ficarem pelo caminho. Essa decisão apenas será tomada após a aprovação final da PEC, que ainda passará por análise no plenário da Câmara e no Senado.



Como é hoje

Todos servidores têm direito a estabilidade após cumprirem estágio probatório de três anos

Há a possibilidade de contratações temporárias, mas são restritas

Direito a licença-prêmio: período de 3 meses de afastamento a cada 5 anos de serviço

Férias superiores a 30 dias no ano; progressão baseada apenas no tempo de serviço, sem avaliação criteriosa; aumentos retroativos, etc.

Mudanças na estrutura administrativa precisam ser aprovadas no Congresso



Como foi a proposta enviada pelo governo



Acrescentava oito princípios da Administração Pública (transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, imparcialidade, boa governança pública e subsidiariedade)

Cinco tipos de vínculos com o Estado, e só os cargos típicos de Estado tinham estabilidade

Esses cargos seriam definidos posteriormente, mas os servidores teriam de ser aprovados em concurso público e não poderiam sofrer corte de jornada e salário

Vínculo por tempo indeterminado também exigia aprovação em concurso, mas sem estabilidade

Vínculo de experiência seria uma etapa do concurso público; o aprovado passaria por dois anos de experiência, sem garantia de contratação, e teria um ano de estágio probatório antes de ser efetivamente nomeado

Vínculos com prazo determinado -contratos temporários- e os de cargos de liderança e assessoramento não exigiam concurso público

Benefícios considerados distorcidos recebidos por alguns servidores seriam vedados

Vedava a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos, para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado

Presidente teria poder de reorganizar autarquias e fundações, atribuições de cargos do Executivo e extinguir órgãos



Como foi a proposta aprovada pela CCJ

Relator Darci de Matos (PSD-SC) suprimiu os oito princípios da Administração Pública propostas pelo governo

Retirou trecho que impedia que servidores possam acumular o cargo público com outras atividades remuneradas

Também excluiu dispositivo que dava ao chefe do Executivo o poder de extinguir, transformar ou fundir autarquias e fundações



Como foi a proposta aprovada pela comissão especial