Valores a receber: mais de 50 milhões de beneficiários têm R$ 9,9 bilhões em bancos

São Paulo, 09 – O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 9, um novo relatório com as estatísticas do Sistema de Valores a Receber (SVR), que permite o resgate de dinheiro que está esquecido em bancos, cooperativas e outras instituições financeiras.

No total, há R$ 9.926.635.125,17, que poderão ser recolhidos por 48,7 milhões de pessoas físicas e 4,9 milhões de pessoas jurídicas. A consulta para saber quem está apto a resgatar o dinheiro deve ser feita no site do Banco Central (acesse).

Do total do montante, R$ 7,7 bilhões podem ser retirados por pessoas físicas, enquanto os demais R$ 2,2 bilhões são de pessoas jurídicas.

Por faixas de valores a receber, a maior parte – pouco mais de 40 milhões de beneficiários, 64,98% do total – têm até R$ 10 para resgatar; 14,4 milhões (26,36%) de beneficiários, entre R$ 10,01 e R$ 100; 6,05 milhões (9,81%), entre R$ 100,01 e R$ 1 mil; e apenas 1,2 milhão de beneficiários (1,85%) têm valores acima de R$ 1.000,01 a sacar.

O SVR é um serviço do BC no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou se uma pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, como financeiras e corretoras.

Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução O serviço do BC é gratuito. Para a consulta, não é preciso fazer login – basta informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento do cidadão ou o Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas.

Conforme as estatísticas, o Banco Central já devolveu R$ 12.603 337.340,18 – cerca de R$ 9,2 bilhões para beneficiários cadastrados como pessoa física e R$ 3,5 milhões para pessoas jurídicas.

Outubro, o último mês-base com os valores disponíveis, apresentou uma leve queda em relação aos valores devolvidos pelo SVR após consecutivos crescimentos nos meses anteriores. O montante recolhido pelos beneficiários foi de R$ 388 milhões no mês, ante R$ 455,8 milhões registrado em setembro e 397,3 milhões em agosto. No entanto, ainda se manteve acima de julho (R$ 335 milhões), junho (R$ 319 milhões) e maio (R$ 322 milhões) deste ano.

Estadão Conteúdo

