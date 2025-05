Vale terá novo vice-presidente Jurídico a partir de junho; D’Ambrosio sai em junho

Rio, 01 – A Vale terá um novo vice-presidente Jurídico a partir de junho. Sami Arap assumirá o cargo em mais uma mudança na cúpula da mineradora realizada pelo novo presidente, Gustavo Pimenta. A nomeação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária e consta do comunicado ao mercado publicado hoje no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pimenta assumiu em outubro de 2024 e vem promovendo uma reformulação gradual no Comitê Executivo, que tem sete vice-presidentes.

Advogado com experiência em grandes empresas e em mineração, Sami Arap vem atuando como assessor jurídico em Nova York nos últimos anos para empresas de infraestrutura e mineração. Ele assume em junho.

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Arap tem mestrado na New York University School of Law e uma especialização na Harvard Law School. Já trabalhou para Odebrecht, Enron e Brasil Telecom; foi sócio do Arap, Nishi & Uyeda Advogados; e atuou com uma série de “juniores” de mineração e recursos naturais.

Segundo o extrato da ata da reunião extraordinária do conselho de administração publicado hoje no site da CVM, Alexandre D’Ambrosio, vice-presidente de Assuntos Corporativos, deixa a empresa em junho. Nos últimos anos, o executivo apoiou a costura dos acordos de reparação de Brumadinho (2021) e Mariana (2024).

Sob D’Ambrosio, a vice-presidência de Assuntos Corporativos abrangia o Jurídico. Mas as áreas foram segregadas, e em outubro de 2024 Pimenta apontou o jornalista Kennedy Alencar para o comando da Diretoria de Relações Institucionais da Vale. Alencar é próximo do presidente Lula desde meados dos anos 90, quando foi assessor de imprensa da candidatura do petista à presidência

No mesmo mês em que chegou, Pimenta escolheu Marcelo Bacci, então na Suzano, para ser vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, cargo que ele mesmo ocupava antes de se tornar presidente.

O vice-presidente Executivo Comercial e de Desenvolvimento, Rogério Nogueira, foi anunciado em dezembro. Antes, era diretor de Negócios e Desenvolvimento de Produtos e ocupou interinamente a posição de vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro. No mesmo mês, a Vale anunciou Catia Porto, que já foi executiva do Carrefour, como vice-presidente Executiva de Pessoas.

A vice-presidência Executiva de Sustentabilidade, após a saída de Malu Paiva, é ocupada interinamente por Camilla Lott e ainda não há uma decisão sobre a cadeira.

Estadão Conteúdo