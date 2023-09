Um guia para gerar renda passiva utilizando Ethereum

Em 2015, a Rede Ethereum foi disponibilizada. Em particular, a blockchain Ethereum estabeleceu um ambiente programável que permitia aos programadores distribuir aplicações descentralizadas (dApps) sem requerer seu consentimento. As DApps na blockchain Ethereum também podem cooperar, além disso. Como resultado, as pessoas veem todos os dApps Ethereum como “blocos de lego”, que oferecem possibilidades ilimitadas de projeto e construção. Se você está apenas começando a negociar criptomoedas, clique em Quantum AI agora para uma experiência de negociação impecável com uma plataforma de negociação on-line respeitável.

O Ethereum tornou-se a segunda maior criptomoeda depois de introduzir uma blockchain que suporta contratos inteligentes, abrindo um novo mercado para a tecnologia. Além disso, o Ethereum já serve como base para mais de 200 aplicações Defi e é o lar da maior parte das iniciativas descentralizadas na indústria das criptomoedas.

Desde o desenvolvimento de Ethereum, mais blockchains que suportam contratos inteligentes foram desenvolvidas, incluindo Hyper Ledger, Waves, Polka Dot, e Cosmos, para mencionar algumas. Entre outras coisas, cada uma delas é especificamente para hospedar e implantar aplicações de contratos inovadores. Nenhuma, entretanto, ainda se aproximou do nível de adoção, comunidade e desenvolvimento do Ethereum.

Como utilizar staking de Ethereum para gerar uma renda passiva

A blockchain Ethereum está passando por uma significativa atualização para Ethereum 2.0. Esta atualização tão aguardada, a Proof-of-Stake (PoS), substituirá o método de consenso de Proof-of-Work (PoW) de Ethereum. E isto indica que o Ethereum não será mais criado ou minerado devido a computadores poderosos que resolvem problemas matemáticos complexos. Os validadores devem fazer um staking de pelo menos 32 ETH para proteger a rede. Os validadores competirão para resolver a equação e completar uma transação após serem nomeados por outros validadores.

As pessoas já utilizaram ETH em outros sites de staking mesmo antes de Ethereum 2.0. Um projeto como o Staked, uma plataforma de staking não-custodial que permite aos investidores ganhar um rendimento sobre seus ativos staked sem perder a custódia dos mesmos, permite aos usuários manter seu dinheiro. Outros ativos podem pagar acima de 35%, enquanto o Staked agora paga 22,9% APY em ETH.

Ainda assim, mais usuários são encorajados a fazer staking de seu ETH com a rede Ethereum devido à mudança no mecanismo de consenso trazida pela atualização de Ethereum 2.0. No momento desta escrita, 32 ETH valem 16.512$. Mesmo que isto seja inquestionavelmente menos financiado do que o necessário para se tornar um nó de PoS, é uma grande parcela de dinheiro.

Trading

A negociação de criptomoedas pode ser uma forma lucrativa, embora consistentemente perigosa, de fazer seu dinheiro funcionar para você, mesmo que não pareça uma opção óbvia para gerar renda passiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As probabilidades e o sentimento do mercado são a base da negociação. O preço de qualquer ativo reflete a emoção dos participantes do mercado, enquanto a probabilidade de mudanças de preço leva muitos traders a carregar no grande botão verde.

É essencial compreender tanto a análise fundamental quanto a técnica para ter sucesso na negociação de criptomoedas.

“Hodling”

O método mais fácil e eficiente de utilizar Ethereum, Bitcoin e outras criptomoedas para gerar uma renda passiva é a de “holding”. As pessoas ganham consistentemente comprando as regularmente em quedas. O valor de ETH era de cerca de 300$ em fevereiro de 2020. O Ethereum caiu para quase 90$ em março de 2020. O ETH estava negociando a cerca de 609$ no momento desta escrita, quase 130% abaixo de seu máximo histórico de cerca de 1.400$ em janeiro de 2018.

O risco de investir em criptomoedas é inerente. A grande maioria dos mais de 5.000 projetos de criptomoedas e altcoins provavelmente desaparecerá na obscuridade. Por capitalização de mercado, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda e serve como base para uma nova teoria econômica. A maior criptomoeda é a Bitcoin. As pessoas devem sempre gerenciar riscos, pois devem investir apenas dinheiro que podem se dar ao luxo de perder. Apesar disso, manter ETH pode ser uma maneira rápida e fácil de gerar renda passiva através da média dos custos em dólar durante as quedas. O Ethereum tem um enorme potencial de ganhos.