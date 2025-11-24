Tebet critica Congresso e diz que lobby impediu avanço nas reformas fiscais

JÚLIA MOURA

FOLHAPRESS

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, criticou nesta segunda-feira (24) o Congresso Nacional por falta de apoio aos projetos do governo federal de cortes de gastos e aumento na arrecadação.



“O Poder Executivo tentou. Muitas vezes tivemos lobbies de outros Poderes, inclusive, que impediram que pudéssemos avançar nas reformas fiscais”, disse durante vento anual da Febraban, a federação de bancos do Brasil, nesta segunda-feira (24).



Segundo a ministra, o governo federal não conseguiu avançar da forma que queria no fim da desoneração da folha, no Perse, na inclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal para dentro do arcabouço, na PEC de super salários, nas regras do PPC e na nova regra do Fundeb, que, segundo Tebet, daria sozinho uma economia de R$ 15 bilhões.



“Portanto, quando se fala de revisão de gastos, o Congresso também tem dificuldade em avançar. E aqui entram vocês, agentes do mercado. Que vocês possam ser parceiros do Brasil com muito de ação, levando a palavra das senhoras e dos senhores, não só para dentro do Poder Legislativo, mas para dentro do Congresso Nacional”, afirmou Tebet.